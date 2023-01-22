Артиллерия ВС РФ уничтожила ремонтную базу ВСУ в промышленной зоне Херсона

Артиллерийские подразделения российской армии днем 21 января нанесли точный удар по обнаруженной разведкой ремонтной базе украинских националистов в промзоне города Херсон.
Военный объект противника был ликвидирован, сообщили представитель региональных экстренных служб. Он также озвучил потери противника в результате артудара ВС РФ.
«Уничтожены семь единиц бронированной техники, пять выведены из строя. Ликвидировано восемь военнослужащих ВСУ, 15 ранены», — отметил спикер.
Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла пять населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по жилым районам более 40 снарядов различного калибра. Огонь ВСУ велся по поселкам Саги, Днепряны, Алешки, Корсунка и Виноградное, наличие жертв и пострадавших среди гражданского населения устанавливается, сообщили в региональном правительстве.