Артиллерия ВС РФ уничтожила ремонтную базу ВСУ в промышленной зоне Херсона

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла пять населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по жилым районам более 40 снарядов различного калибра. Огонь ВСУ велся по поселкам Саги, Днепряны, Алешки, Корсунка и Виноградное, наличие жертв и пострадавших среди гражданского населения устанавливается, сообщили в региональном правительстве.