Кайли Дженнер впервые опубликовала фото с лицом сына от Трэвиса Скотта

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер впервые показала сына от рэпера Трэвиса Скотта. Младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян выложила фото с лицом мальчика.
Сыну Дженнер и Скотта исполнится год 2 февраля. После рождения малыша модель почти не выкладывала его снимки в соцсетях, а на редких кадрах с мальчиком не было видно его лица.
Бизнесвумен впервые изменила этим правилам незадолго до первого дня рождения сына. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором держит малыша на руках.
Кроме того, Дженнер рассекретила новое имя мальчика. В подписи к фото на указала, что теперь его зовут Эр.
Напомним, после рождения сына модель и ее возлюбленный назвали ребенка Вулф (в переводе с английского «волк»). Однако впоследствии пара решила, что мальчику не подходит это имя. Скотт постоянно придумывал новые варианты, и звездные родители никак не могли определиться с окончательным.
В конце прошлого года появились слухи о расставании Дженнер и Скотта, поскольку они провели рождественские каникулы по отдельности. В начале января источник из близкого окружения пары подтвердил, что рэпер и модель больше не живут вместе. У знаменитостей есть не только сын, но и дочь Сторми, которой исполнится пять лет 1 февраля.