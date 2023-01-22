Кайли Дженнер впервые опубликовала фото с лицом сына от Трэвиса Скотта

В конце прошлого года появились слухи о расставании Дженнер и Скотта, поскольку они провели рождественские каникулы по отдельности. В начале января источник из близкого окружения пары подтвердил, что рэпер и модель больше не живут вместе. У знаменитостей есть не только сын, но и дочь Сторми, которой исполнится пять лет 1 февраля.