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Боррель рассказал, когда он планирует уйти на пенсию

Политика
Боррель рассказал, когда он планирует уйти на пенсию

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признался, что планирует уйти на пенсию после окончания боевых действий на Украине.

Во время общения с прессой дипломат заявил о необходимости предоставить Киеву больше тяжелых танков. В какой-то момент один из журналистов прямо сказал, что Боррелю пора задуматься об уходе на пенсию.

«Действительно, но только когда война закончится», — ответил европейский дипломат.

Ранее сообщалось, что Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать киевский режим. По его словам, Россия является большой страной, которая всегда сражается до конца.
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