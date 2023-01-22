Боррель рассказал, когда он планирует уйти на пенсию

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признался, что планирует уйти на пенсию после окончания боевых действий на Украине.
Во время общения с прессой дипломат заявил о необходимости предоставить Киеву больше тяжелых танков. В какой-то момент один из журналистов прямо сказал, что Боррелю пора задуматься об уходе на пенсию.
«Действительно, но только когда война закончится», — ответил европейский дипломат.
Ранее сообщалось, что Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать киевский режим. По его словам, Россия является большой страной, которая всегда сражается до конца.