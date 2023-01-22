Перечислены блюда русской кухни, которые иностранцам стоит пробовать с закрытыми глазами

Некоторые иностранцы скептически относятся к блюдам, без которых россияне не представляют обыденный или праздничный стол. В список попали шесть полноценных обедов.
Зарубежным товарищам часто не нравятся форма, облик и запах того или иного блюда. Однако как только они его пробуют, то поражаются необычному вкусу. Такие кулинарные шедевры россияне советуют вкушать с закрытыми глазами, передает life.
Например, в «стоп-лист» попали холодец, бефстроганов, окрошка, голубцы и кабачковая икра. По мнению иностранцев, внешность этих блюд достаточно спорная, а сочетание «несочетаемых» продуктов и вовсе вызывает признаки тошноты.
Такая же судьба уготована кислым супам. Иностранцы предпочитают брезгливо отворачиваться от рассольника, щи и щавелевого супа из-за цвета и консистенции.