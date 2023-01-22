Израильский фермер застрелил палестинца на Западном берегу реки Иордан

Ссора, во время которой гражданский применил оружие против своего оппонента, произошла из-за давнего территориального спора.
Житель израильского поселения на Западном берегу реки Иордан застрелил палестинца в результате ссоры. Инцидент произошел на ферме Сде Эфраим к северо-западу от Рамаллы.
По данным Минздрава Палестины, жертвой стал 42-летний Тарик Маали. Его убийца, чье имя не разглашается, утверждает, что произошедшее было актом самозащиты, поскольку погибший пытался ударить его ножом во время завязавшегося спора.
При этом отмечается, что израильтянин проживал на фермерском участке, который ранее принадлежал Маали и был незаконно отнят еврейскими властями еще три года назад. Все это время палестинец добивался возвращения своей земли. Также отмечается, что прибывшие на место происшествия силовики препятствовали проезду машины скорой помощи, бригада которой хотела экстренно госпитализировать раненого.
Теперь, по подсчетам ряда источников, число убитых израильтянами палестинцев с начала года возросло до 18. Двое из них погибли в результате действий поселенцев, в то время как остальные — полицией и военными.
Представители местной арабской общины и ООН расценивают создание еврейских населенных пунктов на палестинской территории как нарушение международного права. Тем не менее Тель-Авив игнорирует все протесты и, напротив, расширяет контроль над территориями, находящимися в ведомстве Рамаллы.
Новая правящая коалиция, сформированная вернувшимся на пост премьер-министра Биньямином Нетаньяху, состоит из правых партий, радикально настроенных против палестинцев. Развитие поселенческой деятельности и усиление давления на местных арабов входит в число заявленных целей новых руководителей государства, а потому эксперты ждут эскалации регионального конфликта в ближайшем будущем. Ультраортодоксальные и националистические фракции серьезно настроены взять под свой контроль еще больше территорий Западного берега. Число разного рода столкновений и беспорядков там уже сейчас все более увеличивается.