Израильский фермер застрелил палестинца на Западном берегу реки Иордан

При этом отмечается, что израильтянин проживал на фермерском участке, который ранее принадлежал Маали и был незаконно отнят еврейскими властями еще три года назад. Все это время палестинец добивался возвращения своей земли. Также отмечается, что прибывшие на место происшествия силовики препятствовали проезду машины скорой помощи, бригада которой хотела экстренно госпитализировать раненого.