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Спасатели тушат горящий автосервис на улице Металлистов в Хабаровске

Происшествия
Спасатели тушат горящий автосервис на улице Металлистов в Хабаровске

В Хабаровске произошел пожар на улице Металлистов. Огонь охватил здание автосервиса. Сейчас полыхает крыша двухэтажного здания.

Борьбу с огнем ведут 39 спасателей, задействованы 14 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС провели работу по защите от огня расположенных поблизости строений.

Ранее в Иркутской области произошел смертельный пожар. В огне оказался частный дом. Площадь пожара составила 20 кв. м. Жертвами возгорания стали отец и трое детей. Пожар возник вследствие неисправного печного отопления.
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