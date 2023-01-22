Спасатели тушат горящий автосервис на улице Металлистов в Хабаровске

В Хабаровске произошел пожар на улице Металлистов. Огонь охватил здание автосервиса. Сейчас полыхает крыша двухэтажного здания.
Борьбу с огнем ведут 39 спасателей, задействованы 14 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС провели работу по защите от огня расположенных поблизости строений.
Ранее в Иркутской области произошел смертельный пожар. В огне оказался частный дом. Площадь пожара составила 20 кв. м. Жертвами возгорания стали отец и трое детей. Пожар возник вследствие неисправного печного отопления.