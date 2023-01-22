Немецкий депутат Хофрайтер призвал начать обучение бойцов ВСУ использованию танков Leopard

Он обвинил правительство Олафа Шольца в ошибочном решении затянуть отправку на Украину танков Leopard, и призвал к исправлению сложившейся ситуации, которая якобы вредит репутации властей ФРГ. Хофрайтер также напомнил, что ВСУ нуждаются в различном вооружении немецкого производства.