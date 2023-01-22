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Немецкий депутат Хофрайтер призвал начать обучение бойцов ВСУ использованию танков Leopard

Армия
Немецкий депутат Хофрайтер призвал начать обучение бойцов ВСУ использованию танков Leopard

Немецкие власти должны без промедления начать обучение украинских военных эксплуатации тяжелых танков Leopard. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер.

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер подчеркнул, что Берлин должен поставить Киеву немецкие тяжелые танки и подготовить достаточное количество военного персонала ВСУ к использованию этой сложной и современной боевой техники.

«Обучение украинских солдат обращению с Leopard должно начаться прямо сейчас, чтобы не было дальнейших задержек», — заявил немецкий законодатель.

Он обвинил правительство Олафа Шольца в ошибочном решении затянуть отправку на Украину танков Leopard, и призвал к исправлению сложившейся ситуации, которая якобы вредит репутации властей ФРГ. Хофрайтер также напомнил, что ВСУ нуждаются в различном вооружении немецкого производства.
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