В Челябинске полицейские задержали похитителей автомобильных номеров

Злоумышленники в Челябинске похитили регистрационные номера с машин. В результате действий неизвестных пострадали не менее семи автовладельцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В правоохранительные органы обратились несколько водителей, проживающих на Северо-Западе города. Они сообщили, что кто-то украл с их автомобилей регистрационные номера. Полицейские задержали подозреваемых в тот же вечер. Злоумышленниками оказались двое молодых людей.
Оперативники провели обыски в их домах и изъяли семь государственных регистрационных знаков. На подозреваемых составили административные протоколы по статье 19.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»). Им грозит арест до 15 суток или штраф до пяти тысяч рублей.