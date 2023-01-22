В Челябинске полицейские задержали похитителей автомобильных номеров

Оперативники провели обыски в их домах и изъяли семь государственных регистрационных знаков. На подозреваемых составили административные протоколы по статье 19.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»). Им грозит арест до 15 суток или штраф до пяти тысяч рублей.