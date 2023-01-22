Жозеп Боррель: Евросоюзу удалось обрести энергетическую независимость от России

В беседе с газетой Diario он заявил, что страны содружества всего за несколько месяцев устранить энергетическую зависимость от Москвы, которая создавалась годами. Цены на газ и нефть, по его словам, вернулись к значениям до 24 февраля 2022 года, хотя и остаются достаточно высокими.