Россия не должна слушать украинских публицистов, занимающихся дезинформацией. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.
Киев не сможет победить в конфликте с РФ. Об этом сообщил бывший советник офиса президента «незалежной» Алексей Арестович на своем Youtube-канале.
Политолог Владимир Брутер усомнился в достоверности источников ведущего информационного работника бывшей УССР. По его словам, подобных сомнительных персонажей принимать всерьез не имеет смысла.
«Арестовича вообще никогда не надо слушать, потому что он выражает некое мнение, неизвестно кому принадлежащее, и неизвестно на чем основывающееся. Все это не имеет ничего большего, кроме медийного эффекта. Россия не должна вообще слушать украинских публицистов, а заниматься своим делом», — отметил эксперт.
Собеседник указал на лицемерие бывшего приближенного Владимира Зеленского. Также не следует исключать и личный фактор психологической компенсации.
«Арестович после того, как вышел в отставку, делает вид, что будет говорить правду. Этого делать он никогда не будет, поскольку является специалистом по информационным кампаниям. Все, что говорит Арестович по таким поводам, то ли является принципиально частью некоего процесса дезинформации, то ли просто основывается на его обидах. И в том и другом случаях его ни в коем случае нельзя слушать», — констатировал Брутер.
Ранее эксперт Михаил Хазин заявил, что глобальный проект США из последних сил цепляется за экономику России. Он предположил, что Запад защищает собственные интересы на Украине.