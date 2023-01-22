В РПЦ назвали «актом недопустимого вандализма» сожжение Корана в Швеции

Акция сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме является «актом недопустимого вандализма», заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
В политической борьбе нельзя переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни, а также плевать на то, что свято для другого человека, подчеркнул представитель Русской православной церкви в своем Telegram-канале.
Акция сожжения Корана прошла перед посольством Турции в Стокгольме в субботу. Сами турки жестко отреагировали на подобную провокацию.