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В РПЦ назвали «актом недопустимого вандализма» сожжение Корана в Швеции

Общество
В РПЦ назвали «актом недопустимого вандализма» сожжение Корана в Швеции

Акция сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме является «актом недопустимого вандализма», заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

В политической борьбе нельзя переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни, а также плевать на то, что свято для другого человека, подчеркнул представитель Русской православной церкви в своем Telegram-канале.

Акция сожжения Корана прошла перед посольством Турции в Стокгольме в субботу. Сами турки жестко отреагировали на подобную провокацию.
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