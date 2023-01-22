Книга рекордов Гиннесса определила самого маленького человека в мире

Иранец Афшин Гадерзаде теперь считается самым маленьким человеком в мире. Обновление внесла Книга рекордов Гиннесса.
Рост 22-летнего молодого человека составляет всего 64,7 сантиметра. По словам отца Гадерзаде, мальчик родился недоношенным. При рождении его вес сохранялся на уровне 700 грамм.
Особенность иранца не позволила ему учиться в обычной школе. Писать свое имя он научился совсем недавно, но зато осознанно говорит о собственных мечтах. По словам мужчины, он хотел бы водить машину и выучиться на врача.
«Ведь есть так мало вещей в жизни, которые я могу сделать, а я хочу жить хорошей и полноценной жизнью», — рассказал Гадерзаде.
Раньше самым низкорослым человеком в мире считался колумбийский актер Эдвард Ниньо Эркандес. В возрасте 34 лет его рост достигает всего 70 сантиметров.