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Громкая музыка стала причиной массовой драки студентов в общежитии УрФУ

Происшествия
Громкая музыка стала причиной массовой драки студентов в общежитии УрФУ

Массовая драка произошла в Екатеринбурге. Отношения на кулаках выясняли студенты УрФУ, проживающие в общежитии. В региональном ГУ МВД рассказали, что поводом для потасовки стала громкая музыка.

Несколько юношей ночью мешали спать другим студентам. Кто-то сделал компании замечание, что и спровоцировало драку. Сотрудники полиции задержали восемь человек. В отношении учащихся составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Согласно неофициальной информации, участниками драки стали иностранные студенты. В ходе потасовки юноши якобы использовали холодное оружие, огнетушители и электрошокеры.
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