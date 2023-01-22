Громкая музыка стала причиной массовой драки студентов в общежитии УрФУ

Массовая драка произошла в Екатеринбурге. Отношения на кулаках выясняли студенты УрФУ, проживающие в общежитии. В региональном ГУ МВД рассказали, что поводом для потасовки стала громкая музыка.
Несколько юношей ночью мешали спать другим студентам. Кто-то сделал компании замечание, что и спровоцировало драку. Сотрудники полиции задержали восемь человек. В отношении учащихся составлены протоколы о мелком хулиганстве.
Согласно неофициальной информации, участниками драки стали иностранные студенты. В ходе потасовки юноши якобы использовали холодное оружие, огнетушители и электрошокеры.