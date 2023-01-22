Российские звезды рассказали, как прошел концерт Бейонсе в самом роскошном отеле Дубая

Американская певица Бейонсе выступила на открытии самого роскошного отеля Дубая Atlantis The Royal Hotel. Российские знаменитости рассказали, как прошел концерт мировой звезды.
Увидеть Бейонсе на сцене посчастливилось певице Клаве Коке, блогеру Иде Галич и другим отечественным знаменитостям. Хотя зрителям запретили снимать, российские звезды все же делились кадрами с выступления дивы.
Например, Кока рассказала, что Бейонсе сменила три костюма. Она появлялась на сцене в роскошном красном платье и ярко-желтом наряде с перьями за спиной. Вместе с певицей на сцене выступала подтанцовка.
Галич рассказала о мерах безопасности, принятых в связи с приездом мировой знаменитости. По словам блогера, этажи отеля перекрывали на время прохода певицы. А во время репетиции никому не разрешали выйти на веранду.
СМИ пишут, что организаторы заплатили 24 миллиона долларов за концерт Бейонсе. Не исключено, что именно внушительный гонорар заставил певицу выйти на сцену впервые почти за пять лет.
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