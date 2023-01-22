Депутат Казакова: исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждалось в ГД

Вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не обсуждался в Госдуме, заявила глава комитета по просвещению Ольга Казакова.
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин ранее предложил убрать эту работу из программы для школьников. Такая инициатива должна коснуться всей литературы, которая «не выдержала испытания временем», считает политик.
Произведение «Архипелаг ГУЛАГ» опубликовано в CCСР в 1980-х. Вместо него Вяткин предложил изучать в школах «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.