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Депутат Казакова: исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждалось в ГД

Общество
Депутат Казакова: исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждалось в ГД

Вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не обсуждался в Госдуме, заявила глава комитета по просвещению Ольга Казакова.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин ранее предложил убрать эту работу из программы для школьников. Такая инициатива должна коснуться всей литературы, которая «не выдержала испытания временем», считает политик.

Произведение «Архипелаг ГУЛАГ» опубликовано в CCСР в 1980-х. Вместо него Вяткин предложил изучать в школах «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.
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