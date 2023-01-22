Николай Расторгуев назвал песню SHAMAN «Встанем» гимном СВО на передовой

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что песня патриотического певца SHAMAN «Встанем» является гимном СВО, который солдаты ВС РФ поют на передовой.
Во время спецоперации родились свои фронтовые песни. Один из хитов — «Триста тридцать три» подполковника запаса Александра Ванюшкина. Расторгуев признался, что не слышал эту песню. Он считает настоящим гимном СВО композицию SHAMAN «Встанем».
«На мой взгляд, сегодня гимном спецоперации можно считать песню SHAMAN «Встанем», которая как никакая другая отражает моральный дух наших военных», — заявил Расторгуев изданию «АиФ».
Именно эта песня ушла в народ. Ее слова разлетелись по всей России и их связывают с подвигами солдат ВС РФ. Расторгуев уверен, что слова композиции являются связующей нитью всех поколений.