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The Hill: американские красные линии на Украине предоставили преимущество российской армии

Армия
The Hill: американские красные линии на Украине предоставили преимущество российской армии

Власти США невольно предоставили серьезное преимущество российской армии в ходе специальной военной операции на Украине, придерживаясь собственных красных линий. Об этом предупредил аналитик американского издания The Hill Джим Джонс.

Вашингтон позволили Москве осуществлять оперативное и тактическое планирование, опираясь на опубликованную информацию о номенклатуре и масштабах американской военной помощи киевскому режиму, заявил обозреватель Джим Джонс. Пересказ его статьи предоставлен «ПолитРоссией».

«Стратегия красных линий серьезно подорвала способность Украины противостоять России», – сообщил автор из США.

Джонс пояснил, что американские власти публично рассуждали о военных поставках ВСУ и колебались перед отправкой на Украину систем залпового огня HIMARS, средств ПВО и другого вооружения. Таким образом командование ВС РФ получило преимущество и умело им воспользовалось, резюмировал эксперт The Hill.
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