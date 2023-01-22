Власти США невольно предоставили серьезное преимущество российской армии в ходе специальной военной операции на Украине, придерживаясь собственных красных линий. Об этом предупредил аналитик американского издания The Hill Джим Джонс.
Вашингтон позволили Москве осуществлять оперативное и тактическое планирование, опираясь на опубликованную информацию о номенклатуре и масштабах американской военной помощи киевскому режиму, заявил обозреватель Джим Джонс. Пересказ его статьи предоставлен «ПолитРоссией».
«Стратегия красных линий серьезно подорвала способность Украины противостоять России», – сообщил автор из США.
Джонс пояснил, что американские власти публично рассуждали о военных поставках ВСУ и колебались перед отправкой на Украину систем залпового огня HIMARS, средств ПВО и другого вооружения. Таким образом командование ВС РФ получило преимущество и умело им воспользовалось, резюмировал эксперт The Hill.