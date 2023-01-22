The Hill: американские красные линии на Украине предоставили преимущество российской армии

Джонс пояснил, что американские власти публично рассуждали о военных поставках ВСУ и колебались перед отправкой на Украину систем залпового огня HIMARS, средств ПВО и другого вооружения. Таким образом командование ВС РФ получило преимущество и умело им воспользовалось, резюмировал эксперт The Hill.