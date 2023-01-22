Тренер «Вашингтона» рассказал о травме российского форварда Овечкина

Питер Лавиолетт заявил, что пока не знает, сыграет ли в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 37-летний Александра Овечкина. Об этом тренер «Вашингтона» рассказал журналистам после гостевой встречи против «Вегас Голден Найтс», завершившейся поражением его команды со счетом 6:2.