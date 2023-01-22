Тренер «Вашингтона» рассказал о травме российского форварда Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал травму капитана и форварда «столичных» Александра Овечкина.
Питер Лавиолетт заявил, что пока не знает, сыграет ли в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 37-летний Александра Овечкина. Об этом тренер «Вашингтона» рассказал журналистам после гостевой встречи против «Вегас Голден Найтс», завершившейся поражением его команды со счетом 6:2.
«У меня нет ответа на этот вопрос. Очевидно, Овечкина не было сегодня. Между матчами пара дней. Это радует. Но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, и будем принимать решение в зависимости от этого», — подчеркнул наставник.
Ранее «Вашингтон» опубликовал заявление, в котором сообщил, что Овечкин получил повреждение нижней части тела. В клубе не уточнили, когда российский хоккеист сможет вернуться на лед.