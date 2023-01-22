Полиция и волонтеры ищут пропавшую неделю назад жительницу Новосибирска с рыжими волосами

Отмечается, что рост женщины составляет 175-180 сантиметров. Сибирячка обладает худощавым телосложением, рыжими волосами и зелеными глазами. В день исчезновения она была одета в удлиненный пуховик с капюшоном молочного цвета, а также черные джинсы и ботинки. Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.