Вице-президент США Харрис поделилась видением «настоящей справедливости»

«Истинная справедливость» заключается в одинаковом результате для всех причастных к какой-либо ситуации. С таким заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис.
Она предприняла попытку раскрыть суть данного понятия через сравнение с определением равенства. Соответствующее неоднозначное заявление появилось на официальном сайте Белого дома.
«Равенство часто означает, что все получают одно и то же. Но предполагается, что все начали с одной и той же стартовой позиции. В отличие от справедливости — где все должны попасть в одно и то же место в конечном итоге», — пояснила Харрис.
Ранее футуролог Дарья Миронова поделилась незавидным для американского вице-президента прогнозом. Согласно ее предсказанию, в текущем году Харрис продемонстрирует свою темную сторону. Также экстрасенс допустила, что политик попадет в финансовый скандал.