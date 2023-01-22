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Вице-президент США Харрис поделилась видением «настоящей справедливости»

Политика
Вице-президент США Харрис поделилась видением «настоящей справедливости»

«Истинная справедливость» заключается в одинаковом результате для всех причастных к какой-либо ситуации. С таким заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис.

Она предприняла попытку раскрыть суть данного понятия через сравнение с определением равенства. Соответствующее неоднозначное заявление появилось на официальном сайте Белого дома.

«Равенство часто означает, что все получают одно и то же. Но предполагается, что все начали с одной и той же стартовой позиции. В отличие от справедливости — где все должны попасть в одно и то же место в конечном итоге», — пояснила Харрис.

Ранее футуролог Дарья Миронова поделилась незавидным для американского вице-президента прогнозом. Согласно ее предсказанию, в текущем году Харрис продемонстрирует свою темную сторону. Также экстрасенс допустила, что политик попадет в финансовый скандал.
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