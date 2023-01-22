Вице-президент США Харрис поделилась видением «настоящей справедливости»

Ранее футуролог Дарья Миронова поделилась незавидным для американского вице-президента прогнозом. Согласно ее предсказанию, в текущем году Харрис продемонстрирует свою темную сторону. Также экстрасенс допустила, что политик попадет в финансовый скандал.