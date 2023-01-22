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Депутат Шеремет допустил расширение границ спецоперации РФ из-за помощи Запада Украине

Политика
Депутат Шеремет допустил расширение границ спецоперации РФ из-за помощи Запада Украине

Возможное расширение спецоперации РФ на Украине будет зависеть от поддержки киевского режима со стороны Запада, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что Москва не стремилась к эскалации кризиса. Однако западные игроки, включая США, перешли красные линии России и стали представлять угрозу национальным интересам страны.

«Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — подчеркнул депутат.
Депутат Шеремет допустил расширение границ спецоперации РФ из-за помощи Запада Украине

Шеремет добавил, что иностранная поддержка в адрес киевского режима может сыграть с Украиной злую шутку.

Ранее сообщалось, что США выделили Киеву очередной пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов.
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