Злоумышленник проломил череп прохожей и сломал ей ногу возле больницы в Колпино

Возле больницы в Колпино произошло нападение на 35-летнюю женщину. Состояние госпитализированной пациентки врачи оценили как тяжелое, сообщил канал РЕН ТВ.
Пострадавшую вечером обнаружили сотрудники медучреждения. Женщине диагностировали травму головы, перелом ноги, гематомы и ушибы. Правоохранители установили, что на нее напал 45-летний мужчина, ведется его розыск.
Посетители петербургского ТРЦ «Меркурий» ранее стали свидетелями избиения. Охранник нанес удары двум мужчинам, из-за чего пол был покрыт кровавыми пятнами.