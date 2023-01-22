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Злоумышленник проломил череп прохожей и сломал ей ногу возле больницы в Колпино

Происшествия
Злоумышленник проломил череп прохожей и сломал ей ногу возле больницы в Колпино

Возле больницы в Колпино произошло нападение на 35-летнюю женщину. Состояние госпитализированной пациентки врачи оценили как тяжелое, сообщил канал РЕН ТВ.

Пострадавшую вечером обнаружили сотрудники медучреждения. Женщине диагностировали травму головы, перелом ноги, гематомы и ушибы. Правоохранители установили, что на нее напал 45-летний мужчина, ведется его розыск.

Посетители петербургского ТРЦ «Меркурий» ранее стали свидетелями избиения. Охранник нанес удары двум мужчинам, из-за чего пол был покрыт кровавыми пятнами.
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