Крупнейшей в Эквадоре ГЭС грозит катастрофа из-за почти 20 тысяч трещин

ГЭС в любой момент может выйти из строя, что обернется катастрофическими последствиями. С момента ввода станции в эксплуатацию эквадорские энергетики нашли в турбинах свыше 17 тыс. трещин. В этом винят бракованную сталь из Китая, пишет The Wall Street Journal.