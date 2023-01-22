Крупнейшей в Эквадоре ГЭС грозит катастрофа из-за почти 20 тысяч трещин

Тысячи трещин покрыли крупнейшую в Эквадоре гидроэлектростанцию, построенную с помощью Китая, сообщили инженеры.
ГЭС в любой момент может выйти из строя, что обернется катастрофическими последствиями. С момента ввода станции в эксплуатацию эквадорские энергетики нашли в турбинах свыше 17 тыс. трещин. В этом винят бракованную сталь из Китая, пишет The Wall Street Journal.
Крупнейшая в Эквадоре ГЭС расположена на реке Амазонка в провинции Напо. Стоимость станции достигает 2,7 млрд долларов. На строительство ГЖС ушло шесть лет, а на открытие объекта приезжал глава КНР Си Цзиньпин.