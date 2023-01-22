Инвестсоветник Серов: глобальное ослабление доллара сыграет на пользу рублю в течение года

Среднегодовой курс российской валюты по отношению к доллару, возможно, окажется на уровне 63 единиц. При этом она будет умеренно ослабевать против юаня, спрогнозировал инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов.
В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, что в наступившем году поддержку рублю будет оказывать низкий спрос на валюту. Это произойдет на фоне ограничений движений капитала и санкционных рисков, а также глобального ослабления доллара.
По его мнению, в Соединенных Штатах скоро начнется падение инфляционных показателей, так как ФРС не будет проводить агрессивную политику в отношении ставки. Если американской экономике удастся избежать серьезной рецессии, а Китаю — зажечь экономическую экспансию реализуемыми стимулами, то спрос Пекина на сырье сможет поддерживать глобальную инфляцию.
Серов добавил, что в случае сильного падения российского экспорта рубль может ослабеть до 76 единиц за доллар, но такой сценарий вряд ли воплотится в реальность.