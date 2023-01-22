В Петербурге 13-летний школьник свел счеты с жизнью в запертой квартире

Полицейские выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка в Петербурге. Его тело обнаружили в запертой квартире, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одном из домов на Стрельбищенской улице. В экстренные службы обратился местный житель. Он заявил, что не может попасть в квартиру, в которой находится его сын.
На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Спасатели были вынуждены выломать дверь. В помещении мальчика нашли без сознания. Бригада скорой помощи констатировала смерть подростка. Предположительно, он свел счеты с жизнью.