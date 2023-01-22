Индекс «Бутербродекс» в России поднялся за первые две недели января

Базовыми 100 баллами выступают значения индекса «кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. С 1 по 15 января рассматриваемый показатель вырос до 104,5 пункта. Основной прирост в цене за этот период показали огурцы.