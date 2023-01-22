Индекс «Бутербродекс» в России поднялся за первые две недели января

Индекс «кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), являющийся оценкой потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, за 15 дней с начала января вырос на 5 пунктов относительно второй половины декабря и достиг 104,5 пункта, пишет РИА Новости.
Показатель разработан на основе данных, которые агентство эксклюзивно получает от специалистов крупного аналитического ресурса «Чек Индекс». Расчет «Бутербродекса» включает сведения по семи товарам, наиболее часто используемым россиянами для приготовления завтрака. Речь идет о батоне (400 граммов), ветчине (200 граммов), сливочном масле (180 граммов), сыре (200 граммов), огурцах (500 граммов), растворимом кофе (95 граммов) и сахаре (1 килограмм).
Базовыми 100 баллами выступают значения индекса «кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. С 1 по 15 января рассматриваемый показатель вырос до 104,5 пункта. Основной прирост в цене за этот период показали огурцы.