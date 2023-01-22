Высокопоставленная сотрудница иностранного легиона Эмеше Файк угрожала обнародовать компрометирующую информацию о подлинном положении дел в украинской армии.
Уроженка Венгрии Эмеше Файк занимает в украинском иностранном легионе должность директора по связям с общественностью. Как утверждают авторы британского издания Daily Mail, она пригрозила своему начальству при попытке своего увольнения разгласить сведения о плачевном состоянии ВСУ.
«Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», — приводят авторы Daily Mail расшифровку разговора Файк.
Запись была сделана без ведома пиар-директора иностранного легиона, признается в публикации. Файк заявила, что обладает информацией о засилье коррупции и привилегированном положении наемников в ВСУ, которая может развалить украинскую армию как организованную военную силу.