Две школьницы пострадали в массовой аварии на КАД в Петербурге

Трое детей пострадали в авариях за сутки в Петербурге. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Первый инцидент произошел на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, водитель Ford Kuga при повороте не уступил дорогу другой иномарке, что привело к столкновению. В результате пятилетнюю пассажирку последней машины доставили в больницу.
Спустя полтора часа на 79-м километре внешнего кольца КАД сразу три автомобиля стали участниками ДТП. Травмы получили две девочки 8 и 11 лет. Им также потребовалась госпитализация.
С приходом зимы в Северной столице значительно увеличилось количество дорожных аварий. Водители не справляются с управлением на обледенелых и заваленных снегом шоссе. Горожане неоднократно жаловались на халатность коммунальных служб, однако команда губернатора Александра Беглова оставила проблему без внимания.