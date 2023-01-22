Японское море «вскипело» зимой во Владивостоке

Необычное природное явление заметили во Владивостоке. В Сети появилось видео, на котором запечатлено «кипящее» Японское море.
Подобное явление можно наблюдать в бухте Золотой Рог. Море «вскипело» из-за резкого перепада температур. Из-за изменений погодных условий вода становится теплее воздуха. Ее испарение провоцирует туманы.
В это воскресенье, 22 января, во Владивостоке установилась солнечная погода. Столбики термометров показали более 20 градусов мороза. Накануне в регионе было значительно теплее, отмечают синоптики. «Кипящее море» жители Владивостока наблюдают не в первый раз. До этого завораживающее явление можно было увидеть и в декабре.