Японское море «вскипело» зимой во Владивостоке

В это воскресенье, 22 января, во Владивостоке установилась солнечная погода. Столбики термометров показали более 20 градусов мороза. Накануне в регионе было значительно теплее, отмечают синоптики. «Кипящее море» жители Владивостока наблюдают не в первый раз. До этого завораживающее явление можно было увидеть и в декабре.