Жирный четверг в Польше может пройти без традиционных сладостей из-за скачка цен

Жители Польши могут остаться без пончиков в Жирный четверг из-за астрономических цен на традиционные лакомства.
Сладости, которые едят в стране перед Великом постом, сильно подорожали, уменьшившись в размерах. Все это напоминает времена Речи Посполитой, когда пирожные и пончики могли позволить себе далеко не многие, возмутились пользователи Сети.
«Неужели никто не контролирует цены? Это уже слишком. Пончики что, золотые?» — пишут поляки.
Многие граждане заявили, что пончики теперь только для избранных. Другие отметили, что будут сами готовить лакомство, чтобы не тратить гигантские суммы денег.
В Жирный четверг жители Польши готовят обильные блюда с большим количеством мяса. На свином сале по традиции пекут пончики, оладьи, хворост и пышки. В городах в этот день лакомства продают на открытых лотках и в магазинах.