Поклонники сериала The Last of Us нашли актрису на роль скандальной Эбби

Поклонники и кинокритики похвалили первый эпизод сериала The Last of Us. После просмотра в Сети стали предлагать актрису на роль скандальной героини Эбби, которая должна появиться во втором сезоне проекта, если он будет одобрен HBO Max.
Многие зрители согласились, что персонажа хорошо сыграет Шеннон Берри, которая раньше снималась в фильме «Портал». Особенно внимательные заметили, что создатель сериала Нил Дракманн подписан на актрису в социальных сетях.
Другие считают, что на роль Эбби подошла бы сыгравшая в «Черной вдове» Флоренс Пью. Подписчики стримингового сервиса HBO Max за два дня потратили на просмотр The Last of Us более 10 млн часов. Это второй результат в истории площадки. На первом месте остается «Дом Дракона».