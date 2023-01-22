Поклонники сериала The Last of Us нашли актрису на роль скандальной Эбби

Другие считают, что на роль Эбби подошла бы сыгравшая в «Черной вдове» Флоренс Пью. Подписчики стримингового сервиса HBO Max за два дня потратили на просмотр The Last of Us более 10 млн часов. Это второй результат в истории площадки. На первом месте остается «Дом Дракона».