Бывший работник программы Малышевой рассказал о жестких методах телеведущей

Бывший сотрудник программы Елены Малышевой Рустам Юлбарисов рассказал, каково работать с телеведущей. Мужчина пожаловался на жесткие методы самого известного доктора страны.
По словам Юлбарисова, он трудился редактором сайта программы «Жить здорово!». Мужчина утверждает, что Малышева давит на подчиненных эмоционально, например, обсуждает на совещаниях их проблемы со здоровьем.
«Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижения только хуже», — написал бывший работник передачи в соцсетях.
Теледоктор создала в своей компании атмосферу страха, утверждает экс-сотрудник. Персонал ведет себя со звездой подобострастно, но за спиной критикует ее, отметил Юлбарисов.
Мужчина подчеркнул, что многие сотрудники принимали успокоительное. А художник, который делал поролоновые половые органы для передачи, пристрастился к алкоголю, пишет бывший работник программы Малышевой.
Юлбарисов также пожаловался на нарушение трудовых прав. Он утверждает, что регулярно работал по ночам и выходным, но компенсации ему не выплачивали. Мужчина сообщил, что весь его отдел ушел с Первого канала, когда работников заставили уволиться и подписать новые договоры на менее выгодных условиях.
По мнению экс-сотрудника, Малышева использует эмоциональное насилие. Это нужно телеведущей, чтобы повысить прибыль от передачи, считает бывший работник.