Бывший работник программы Малышевой рассказал о жестких методах телеведущей

Юлбарисов также пожаловался на нарушение трудовых прав. Он утверждает, что регулярно работал по ночам и выходным, но компенсации ему не выплачивали. Мужчина сообщил, что весь его отдел ушел с Первого канала, когда работников заставили уволиться и подписать новые договоры на менее выгодных условиях.