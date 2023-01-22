Судан и Турция заключили соглашение в сфере сельского хозяйства и животноводства

Меморандум о взаимопонимании затрагивает некоторые аспекты в области развития сельскохозяйственного и животноводческого производства, а также обрабатывающей промышленности. Ожидается, что он поспособствует повышению уровня торгового обмена и сотрудничества в сфере нефти и полезных ископаемых.