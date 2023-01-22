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Судан и Турция заключили соглашение в сфере сельского хозяйства и животноводства

Весь мир
Судан и Турция заключили соглашение в сфере сельского хозяйства и животноводства

Анкара, 22 января. Представители Турции и Судана заключили в Анкаре меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства и животноводства.

Соглашение направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. На церемонии подписания суданскую сторону представлял министр по делам кабмина Осман Хусейн, турецкую — вице-президент Фуат Октай.

Меморандум о взаимопонимании затрагивает некоторые аспекты в области развития сельскохозяйственного и животноводческого производства, а также обрабатывающей промышленности. Ожидается, что он поспособствует повышению уровня торгового обмена и сотрудничества в сфере нефти и полезных ископаемых.

Ранее Хартум выразил заинтересованность в изучении опыта развития сельского хозяйства на территории Белоруссии для дальнейшего его внедрения в собственную экономику. Об этом сообщил посол восточноафриканского государства в Минске Мохаммед Омер Муса Али.
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