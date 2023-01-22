Масштабные протесты вынудили власти Перу закрыть доступ к Мачу-Пикчу

Куско, 22 января. Власти региона Куско закрыли для посещения главную достопримечательность страны — цитадель инков Мачу-Пикчу — из-за протестов, охвативших страну после свержения президента Педро Кастильо.
Главный туристический объект был закрыт после трех нападений протестующих, совершенных в районе Мачу-Пикчу. Демонстранты также атаковали аэропорты в Арекипе, Куско и Хуляке.
В Лиме полиция Перу арестовала 205 человек в связи с незаконным проникновением на территорию Национального университета Сан-Маркос и кражей оборудования учебного заведения.
Группа протестующих в масках ворвалась в кампус и вывела сотрудников службы безопасности с территории университета, отобрав у них жилеты и другое снаряжение. Для задержания демонстрантов полиция применила спецтехнику.
Педро Кастильо был отстранен от должности 7 декабря после попытки распустить парламент. Ожидалось, что депутаты в третий раз рассмотрят вопрос о его импичменте. Армия и полиция выступили против роспуска конгресса. Педро Кастильо был арестован, а его пост заняла вице-президент Дина Болуарте. Свергнутого главу государства обвиняют в попытке организации мятежа, злоупотреблении властью и коррупции. В ходе протестов, охвативших страну после свержения Кастильо, погибли около 46 человек.