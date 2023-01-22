Политика западных стран вызывает прямые ассоциации с событиями, которые происходили в 1941 и 1812 годах. Об этом сообщил обозреватель Максим Соколов.
На днях это подтвердил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Дипломат сказал, что Россия является большой страной, привыкшей бороться до конца.
«Она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это и с Наполеоном, и с Гитлером», — отметил Боррель.
В статье РИА Новости сказано, что скандальные слова европейского дипломата проигнорировали на Западе. Однако когда подобную аналогию провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, то его заявление сравнили с оскорблением.
Стоит отметить, что в 1941 и 1812 годах турецкое государство сохраняло нейтралитет.