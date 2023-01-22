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Власти Саудовской Аравии намерены отказаться от монополии доллара в торговле

Экономика
Власти Саудовской Аравии намерены отказаться от монополии доллара в торговле

Саудовская Аравия планирует отказаться от монополии нацвалюты США в своих торговых сделках, заявил министр финансов Мохаммед Аль-Джадаан.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что Эр-Рияд открыт для торговли с другими различными валютами. Таким образом, королевство готово проводить сделки не только в долларах впервые за 48 лет. Это должно помочь ему улучшить взаимоотношения с Китаем и европейскими государствами.

Глава МИД Адель аль-Джубейр ранее заявил, что Саудовская Аравия продолжит взаимодействовать с Москвой по нефтяным вопросам для обеспечения стабильности на отраслевом рынке.
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