Власти Саудовской Аравии намерены отказаться от монополии доллара в торговле

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что Эр-Рияд открыт для торговли с другими различными валютами. Таким образом, королевство готово проводить сделки не только в долларах впервые за 48 лет. Это должно помочь ему улучшить взаимоотношения с Китаем и европейскими государствами.