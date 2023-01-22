Алла Пугачева рассказала о важном признании Кристины Орбакайте

Сейчас певица вместе с супругом Максимом Галкиным✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) живет в Израиле. Примадонна давно не выходит на сцену, чего не скажешь о ее дочери. Орбакайте остается в России и продолжает работать, сообщает «Экспресс газета». Исполнительница не высказывается о политической позиции членов семьи.