Примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассказала о важном признании своей дочери, певицы Кристины Орбакайте. Артистка с детства не верила в собственный талант.
В судьбе Орбакайте на сцене поучаствовала ее мать. При этом многие россияне считают, что певица заняла место кого-то, кто обладал настоящим талантом. Дочь Пугачевой с детства сомневалась в своих способностях.
«Мне Кристина в детстве говорила: «Мама, не беспокойся, природа отдыхает на детях талантливых родителей»» — вспоминала Пугачева.
Сейчас певица вместе с супругом Максимом Галкиным✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) живет в Израиле. Примадонна давно не выходит на сцену, чего не скажешь о ее дочери. Орбакайте остается в России и продолжает работать, сообщает «Экспресс газета». Исполнительница не высказывается о политической позиции членов семьи.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами