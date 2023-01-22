WP: нерешительность ФРГ с отправкой танков на Украину стала трещиной в единстве НАТО

Нерешительность Германии в вопросе поставок танков Leopard на Украину стала вызовом для всего Запада и свидетельствует о появившейся трещине в единстве НАТО. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
По мнению издания, администрация президента США Джо Байдена не может оставить без внимания позицию Берлина, и должна оказать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Washington Post отмечает, что Россия может воспользоваться трещинной в единстве НАТО в ходе проведения спецоперации на Украине.
«Отказ Германии одобрить передачу Украине несколько десятков тяжелых боевых танков показал первую серьезную трещину в когда-то сплошном фронте НАТО», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что вопрос передачи немецких танков Leopard Киеву был основным на встрече контактной группы по вопросам военной помощи Украине на военной базе Рамштайн в Германии.