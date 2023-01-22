WP: нерешительность ФРГ с отправкой танков на Украину стала трещиной в единстве НАТО

По мнению издания, администрация президента США Джо Байдена не может оставить без внимания позицию Берлина, и должна оказать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Washington Post отмечает, что Россия может воспользоваться трещинной в единстве НАТО в ходе проведения спецоперации на Украине.