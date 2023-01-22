Студент обманул пенсионерку на 200 тыс. рублей в Петербурге

Неизвестный позвонил пожилой женщине на стационарный телефон и сказал, что ее подруга якобы попала в аварию. Чтобы решить вопрос, нужны были деньги. Доверчивая пенсионерка, не задумываясь отправила обманщику 200 тыс. рублей.