Студент обманул пенсионерку на 200 тыс. рублей в Петербурге

Пенсионерка стала жертвой мошенников в Петербурге. Она перевела аферистам 200 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Неизвестный позвонил пожилой женщине на стационарный телефон и сказал, что ее подруга якобы попала в аварию. Чтобы решить вопрос, нужны были деньги. Доверчивая пенсионерка, не задумываясь отправила обманщику 200 тыс. рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался студент Охтинского колледжа. Оперативники изъяли похищенные средства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тем временем суд в Череповце вынес приговор двум мужчинам, которые занимались выманиванием денежных средств у пенсионеров. Мошенниками оказались 19-летние уроженцы Ростова-на-Дону.