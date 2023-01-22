Ревнивец сдался полиции после избиения до смерти возлюбленной в Ленобласти

По словам злоумышленника, все произошло днем 17 января в доме на Ропшинском шоссе. Между ним и его сожительницей вспыхнул конфликт из-за ревности, и мужчина, избив девушку, ушел спать. Утром он обнаружил возлюбленную мертвой и сбежал, однако через четыре дня решил сдаться правоохранителям.