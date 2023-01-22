Ревнивец сдался полиции после избиения до смерти возлюбленной в Ленобласти

В полицию Ломоносовского района Ленобласти с повинной пришел местный житель. Молодой человек признался, что в порыве ревности до смерти избил свою возлюбленную, пишет источник ФАН в правоохранительных органах.
По словам злоумышленника, все произошло днем 17 января в доме на Ропшинском шоссе. Между ним и его сожительницей вспыхнул конфликт из-за ревности, и мужчина, избив девушку, ушел спать. Утром он обнаружил возлюбленную мертвой и сбежал, однако через четыре дня решил сдаться правоохранителям.
К настоящему моменту россиянин задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.