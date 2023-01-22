События на Украине на 12:00 22 января: Лондон передал Киеву вертолет, ВСУ перебрасывают технику под Сватово

В Запорожской области российские войска развивают недавно начатое наступление. Как заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, сейчас ВС РФ продвигаются на двух основных направлениях: в сторону городов Орехов и Гуляйполе. Украинские войска пытаются помешать операции, в том числе посылая на прорыв диверсантов. В беседе с РИА Новости Рогов сообщил, что одна из таких групп численностью около 20 человек была уничтожена артиллерийским ударом в районе Орехова.