Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 22 января.
Россия
В Запорожской области российские войска развивают недавно начатое наступление. Как заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, сейчас ВС РФ продвигаются на двух основных направлениях: в сторону городов Орехов и Гуляйполе. Украинские войска пытаются помешать операции, в том числе посылая на прорыв диверсантов. В беседе с РИА Новости Рогов сообщил, что одна из таких групп численностью около 20 человек была уничтожена артиллерийским ударом в районе Орехова.
Кроме того, бои идут и в Херсонской области. Артподразделения ВС РФ вывели из строя 120 мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника в селе Садовое, при этом были ликвидированы восемь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще девять ранены.
Продолжают работу и правоохранители. Службы безопасности обнаружили в Энергодаре крупный тайник с боеприпасами и оружием, которые размещались в подвале дома «казачьего генерала», уехавшего на подконтрольную Киеву территорию. В схроне лежали три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и около 1,3 тысячи различных патронов.
В свою очередь, киевский режим вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре, целями атак стали населенные пункты Днепряны, Саги, Алешки, Корсунка и Виноградное. Вкупе по ним выпустили порядка 30 артиллерийских снарядов. Информация по потерям и повреждениям пока уточняется.
События в Донбассе
В настоящее время основные бои в регионе продолжаются на Соледарском и Сватовском направлениях. Как сообщил в беседе с РИА Новости экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинская армия перебрасывает западную бронетехнику под Сватово. Местные жители Харькова заметили два железнодорожных эшелона, которые двигались в Купянск, где и происходит разгрузка и дальнейшее распределение.
Украина
Великобритания направила Украине первый из трех вертолетов Sea King. Их поставка была анонсирована еще в ноябре прошлого года, также ожидалось, что Киев дополнительно получит от Лондона 10 тысяч артиллерийских снарядов.
В свою очередь, Германия по-прежнему откладывает передачу ВСУ танков, чего от нее добивается коллективный Запад. На этом фоне издание Spiegel заявило, что немецкие военные могут поделиться с Украиной лишь 19 самыми старыми танками Leopard 2А5, которые бундесвер использует на учениях как мишени.
Сообщается, что в Берлине не желают снижать боеспособность национальных вооруженных сил, чем и вызвано такое решение. Всего ФРГ располагает 312 Leopard двух различных модификаций, 99 из которых по состоянию на май 2022 года находились на профилактике или ремонте.