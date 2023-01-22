Диетолог Бурак поделилась секретом употребления десертов без вреда для фигуры

Люди могут есть десерты без вреда для фигуры. Достаточно лишь найти полезную альтернативу, убеждена диетолог Лаура Бурак.
Любителям мороженого специалист посоветовала обратить внимание на менее калорийный кокосовый йогурт. Для более насыщенного вкуса туда можно добавить фрукты или орехи. При этом обычные вафли рекомендуется заменить на цельнозерновые, обычную муку — на миндальную, а молочные коктейли — на смузи, передает Eat This, Not That!.
Среди дополнений к лакомствам диетолог выделила сиропы, арахисовое масло и ягоды. Уменьшить тягу к сладкому поможет и кусочек темного шоколада с высоким содержанием какао, добавила диетолог.