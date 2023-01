Диетолог Бурак поделилась секретом употребления десертов без вреда для фигуры

Любителям мороженого специалист посоветовала обратить внимание на менее калорийный кокосовый йогурт. Для более насыщенного вкуса туда можно добавить фрукты или орехи. При этом обычные вафли рекомендуется заменить на цельнозерновые, обычную муку — на миндальную, а молочные коктейли — на смузи, передает Eat This, Not That!.