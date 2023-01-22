Журналисты выяснили, где на самом деле сняты кадры с Киркоровым и Ургантом

Однако журналисты Super.ru выяснили, что на самом деле кадры с певцом и шоуменом сняли на частном мероприятии в Дубае. Поводом для вечеринки стал день рождения Михаила Баракина, которого Киркоров представлял как своего партнера по бизнесу. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) они заявляли о намерениях построить торгово-развлекательный комплекс за 1,7 миллиарда рублей.