Журналисты выяснили, где на самом деле сняты кадры с Киркоровым и Ургантом

Фото с певцом Филиппом Киркоровым и телеведущим Иваном Ургантом сделали не на съемках шоу «Вечерний Ургант», как предполагалось ранее. Это означает, что передача не вернется в эфир в ближайшее время.
В соцсетях распространился снимок, на котором Киркоров сидит на диване перед Ургантом, держащим микрофон. Telegram-каналы и СМИ написали, что певец станет одним из первых гостей «Вечернего Урганта» после возвращения шоу в эфир.
Однако журналисты Super.ru выяснили, что на самом деле кадры с певцом и шоуменом сняли на частном мероприятии в Дубае. Поводом для вечеринки стал день рождения Михаила Баракина, которого Киркоров представлял как своего партнера по бизнесу. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) они заявляли о намерениях построить торгово-развлекательный комплекс за 1,7 миллиарда рублей.
Вечеринка прошла в отеле Burj Al Arab. Он известен зданием, похожим на парус. На частном мероприятии воссоздали декорации «Вечернего Урганта». На корпоративе также выступил певец и композитор Игорь Николаев.