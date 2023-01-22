Метеозависимых петербуржцев предупредили о повышении атмосферного давления 22 января

Повышение атмосферного давления ожидается в Петербурге 22 января. Это может создать некоторые проблемы для метеозависимых граждан.
Полный прогноз погоды разместил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, погоду в Северной столице будет определять гребень антициклона. Предполагается, что на некоторое время выглянет солнце. Дождей пока не ожидается. При этом температура воздуха отклонится от климатической нормы на три градуса в сторону потепления.
«Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха в городе -1…-3 градуса, по области 0...-5. Атмосферное давление повысится до 780 мм рт. ст.», — добавил метеоролог.
Переменчивая температура воздуха стабильно приводит к изменению состояния дорог на улицах Петербурга. Растаявший снег превращается то в слякоть, то в гололед, что усложняет жизнь жителям города. Они неоднократно жаловались на некачественную уборку улиц и дворов, однако администрация во главе с губернатором Александром Бегловым до сих пор не смогла предпринять решительных мер для решения вопроса.