Метеозависимых петербуржцев предупредили о повышении атмосферного давления 22 января

Переменчивая температура воздуха стабильно приводит к изменению состояния дорог на улицах Петербурга. Растаявший снег превращается то в слякоть, то в гололед, что усложняет жизнь жителям города. Они неоднократно жаловались на некачественную уборку улиц и дворов, однако администрация во главе с губернатором Александром Бегловым до сих пор не смогла предпринять решительных мер для решения вопроса.