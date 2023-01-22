Как отметить наступление года Кролика: ФАН собрал советы для ждущих праздника

Чтобы порадовать символ года, на праздничном столе обязательно должны быть его любимые продукты. У зайцев и кроликов это капуста, морковь, картофель, свежие огурцы, зеленый салат и ароматная зелень. Не отказываются ушастые и от круп, так что на гарнир можно приготовить, например, рис. Из фруктов подойдут яблоки, груши. Кота легко порадовать рыбой, икрой, морепродуктами, сметаной, паштетом собственного приготовления из мяса или птицы. Можно ли есть кролика, встречая год Кролика? Многие хозяйки считают, что не стоит ставить на праздничный стол крольчатину, чтобы не обидеть и не спугнуть покровителя года Кролика. Однако кое-кто придерживается мнения, что все это предрассудки.