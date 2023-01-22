Как отметить наступление года Кролика: ФАН собрал советы для ждущих праздника

Первый день наступившего года по китайскому календарю в 2023-м падает на 21 января. Год пройдет под знаком Зайца (хотя россиянам привычнее его называть годом Кролика или годом Кота — во вьетнамской традиции) и завершится лишь 10 февраля 2024, уступив власти года Дракона. В чем встречать год Кролика, что поставить на стол, а также можно ли есть кролика, встречая год Кролика, какого цвета этот зверь и почему он водяной — ФАН собрал ответы на самые интересные вопросы про новый год по китайскому календарю.
Новый год, согласно китайскому календарю, наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. В этот раз оно пришлось на 21 января. Луна народилась в 23:53, и значит, 22 января — самое время для праздника.
В чем встречать год Кролика
Итак, один из 12 покровителей года Кролик в 2023-м будет черным. Этот цвет на Востоке олицетворяет глубину, пучину вод, поэтому даже если вы решили встречать год Черного Кота, не стоит бояться неприятностей.
Всем символам года в китайском календаре покровительствуют пять стихий: вода, огонь, земля, металл и дерево, наделяя их определенными свойствами. Каждый знак проходит поочередно влияние каждой из стихий, прежде чем повториться вновь. Цикл повторяется каждые 60 лет. Водная стихия дарит спокойствие и рассудительность, увеличивает интуицию и вдохновляет на творчество.
Выбирая, что надеть на праздник, имейте в виду, что в наряде должно быть что-то черное и блестящие, текучие, подобно воде, украшения (кстати, дождик для декора елки вполне подойдет и мужчинам, и женщинам).
Где отметить год Кролика и год Кота
Наступление нового года китайцы празднуют особенно широко и весело. Торжества длятся 15 дней. В это время важно повидаться с родней, вручить множество подарков и выразить максимальное почтение к символу года. Повсюду можно увидеть празднично одетых людей, карнавальные шествия и представления в честь хозяина года. В России тоже устраивают вечеринки в честь Зайца (Кролика, Кота), и если они удаются, то год будет удачным.
Любители котиков могут отправиться на ужин в котокафе и пообщаться с друзьями и близкими, поглаживая уютно свернувшихся на коленях мурлыкающих кисок. А с детьми было бы интересно выбраться на кроличью ферму, где они могут покормить ушастых питомцев хрустящей морковкой.
Что готовить в 2023 год Кролика или Кота
Чтобы порадовать символ года, на праздничном столе обязательно должны быть его любимые продукты. У зайцев и кроликов это капуста, морковь, картофель, свежие огурцы, зеленый салат и ароматная зелень. Не отказываются ушастые и от круп, так что на гарнир можно приготовить, например, рис. Из фруктов подойдут яблоки, груши. Кота легко порадовать рыбой, икрой, морепродуктами, сметаной, паштетом собственного приготовления из мяса или птицы. Можно ли есть кролика, встречая год Кролика? Многие хозяйки считают, что не стоит ставить на праздничный стол крольчатину, чтобы не обидеть и не спугнуть покровителя года Кролика. Однако кое-кто придерживается мнения, что все это предрассудки.
Кроме собственно продуктов, которые по вкусу животным, «заведующим» наступившим годом, не забудьте об оформлении блюд: салаты в год Кролика можно выкладывать в форме морковки или заячьей мордочки, а в год Кота — в форме мышки или рыбки.
Возможности года Кролика
Кролик — семейное существо, поэтому почитателям именно этого символа года стоит значительное внимание уделять родным. Оно будет особенно нужно пожилым родственникам и подрастающим поколениям. Год благоприятен для домашних забот, сбора своей родословной, обретения семьи. Свободные люди будут охотнее образовывать пары и брачные союзы, женатые — легче решаться на рождение детей. Семейные пары решат многие противоречия и выработают новые принципы совместной жизни. Еще в этом году многие бабушки и дедушки наконец дождутся внуков. Убежденные одиночки сумеют организовать себе комфорт в повседневной жизни.
Год водяного Кролика благоприятен и для организации правильного питания. Если вы давно хотели сбалансировать свой рацион и сделать его более полезным — ваше время наступило!
Китайцы — древняя и очень мудрая нация. Если они придают такое огромное значение встрече нового года и почитанию его покровителя, к тому же столько веков свято чтут данную традицию, возможно, именно она позволила им выживать на протяжении тысячелетий и стать одной из сильнейших стран мира. Так что ФАН от всей души желает всем своим читателям в год Кролика-Кота-Зайца добра по собственному вкусу! И путь окружающие будут «мягкими и пушистыми»!
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