Унификация комиссий в общепите и ретейле поможет корректному начислению кешбэка

Власти России приняли меры против некорректного начисления кешбэка на счета покупателей в общепите и продуктовых магазинах. Об этом говорится в материале «Известий».
Компенсация расходов зависит от комиссии за обслуживание платежа, а та — от MCC-кода торгового предприятия. В дорогих магазинах и ресторанах кешбэк, как правило, выше.
Однако на рынке существует подмена этих кодов — мискодинг. С целью его минимизации Национальная система платежных карт (НСПК) унифицировала комиссии в общепите и торговых сетях, заявили в компании. Но это касается только карт системы «Мир».
В банках считают, что принятая мера поможет урегулировать вознаграждения гражданам. Однако меру понадобится также распространить на карты Visa и Mastercard.
В Центральном банке РФ напомнили, что НСПК ранее получила дополнительные полномочия при обслуживании «пластика» международных платежных систем.