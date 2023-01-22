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Унификация комиссий в общепите и ретейле поможет корректному начислению кешбэка

Экономика
Унификация комиссий в общепите и ретейле поможет корректному начислению кешбэка

Власти России приняли меры против некорректного начисления кешбэка на счета покупателей в общепите и продуктовых магазинах. Об этом говорится в материале «Известий».

Компенсация расходов зависит от комиссии за обслуживание платежа, а та — от MCC-кода торгового предприятия. В дорогих магазинах и ресторанах кешбэк, как правило, выше.

Однако на рынке существует подмена этих кодов — мискодинг. С целью его минимизации Национальная система платежных карт (НСПК) унифицировала комиссии в общепите и торговых сетях, заявили в компании. Но это касается только карт системы «Мир».

В банках считают, что принятая мера поможет урегулировать вознаграждения гражданам. Однако меру понадобится также распространить на карты Visa и Mastercard.

В Центральном банке РФ напомнили, что НСПК ранее получила дополнительные полномочия при обслуживании «пластика» международных платежных систем.
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