Больница в Херсонской области получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Новокаховская больница в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны подразделений ВСУ. В результате здание получило повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
По данным ведомства, в строении оказались выбиты стекла в окнах. Помимо этого, перед приемным покоем осталась воронка. Обошлось без пострадавших.
Представители министерства также напомнили, что украинские военные продолжают наносить удары по медицинским учреждениям в 15-километровой зоне левобережья Херсонщины.