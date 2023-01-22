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Больница в Херсонской области получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Происшествия
Больница в Херсонской области получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Новокаховская больница в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны подразделений ВСУ. В результате здание получило повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, в строении оказались выбиты стекла в окнах. Помимо этого, перед приемным покоем осталась воронка. Обошлось без пострадавших.

Представители министерства также напомнили, что украинские военные продолжают наносить удары по медицинским учреждениям в 15-километровой зоне левобережья Херсонщины.
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