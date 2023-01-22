Боррель объяснил, почему Запад до сих пор не поставляет тяжелые танки ВСУ

Решение западных стран о предоставлении киевскому режиму тяжелых танков до сих пор не принято из-за острожной позиции властей ФРГ. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он заявил, что Берлин фактически блокирует передачу ВСУ не только тяжелой бронетехники стандартов НАТО, но и боевых самолетов.
«Лично я считаю, что… нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — подчеркнул европейский политик.
Боррель напомнил, что страны ЕС уже предоставили Украине военную помощь на сумму порядка 50 миллиардов евро.
Ранее он признал, что Россия в своей истории неоднократно побеждала иностранных агрессоров, разгромив армию французского императора Наполеона в XIX столетии и гитлеровские полчища в XX веке.