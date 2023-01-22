Bloomberg: ФРГ пока не решила проблему формирования запасов газа без России

Германия сможет пережить текущий отопительный сезон без российского газа, который раньше был основным на ее рынке. Однако вопрос, сможет ли ФРГ сформировать нужные запасы топлива без импорта из России и в следующие зимы, остается открытым, пишет агентство Bloomberg.
Нехватка газа в ближайшие месяцы не грозит Германии, несмотря на то что республика не получала российский энергоресурс с сентября 2022 года. Между тем ранее такие поставки составляли 52% от всего газового импорта страны. Издание назвало снижение Берлином этого показателя «впечатляющим подвигом».
Сейчас спасением ФРГ является сжиженный природный газ (СПГ), трубопроводное топливо из Норвегии и Нидерландов, а также традиционный уголь. Поддержкой стала и теплая погода в регионе, способствовавшая низкому спросу на отопление.
Германия рассчитывает продолжить строительство СПГ-терминалов для наращивания импорта топлива. Однако без заключения новых контрактов это не имеет смысла, предупреждает глава отдела структурированной торговли в Западной Европе швейцарского энергетического трейдера MET International Симона Турри.
Старший советник по энергетике Baker McKenzi Клаус-Дитер Борхардт пояснил, что ФРГ придется отложить отказ от использования угля, а электростанции будут работать на предельной мощности. Найти же альтернативы российскому газу будет сложно, поскольку их не так много.