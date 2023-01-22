Bloomberg: ФРГ пока не решила проблему формирования запасов газа без России

Нехватка газа в ближайшие месяцы не грозит Германии, несмотря на то что республика не получала российский энергоресурс с сентября 2022 года. Между тем ранее такие поставки составляли 52% от всего газового импорта страны. Издание назвало снижение Берлином этого показателя «впечатляющим подвигом».