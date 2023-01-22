Посол ЮАР в России Макетука заявил о поддержке идеи включения Африканского союза в G20

В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что «Большая двадцатка» является одной из главных международных платформ для ЮАР. Поэтому руководство его страны одобряет предложение американского президента Джо Байдена включить Африканский союз в состав G20 в качестве постоянного члена.