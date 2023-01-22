Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол ЮАР в России Макетука заявил о поддержке идеи включения Африканского союза в G20

Политика
Посол ЮАР в России Макетука заявил о поддержке идеи включения Африканского союза в G20

Власти ЮАР поддерживают идею о включении Африканского союза в G20. Об этом сообщил посол республики в России Мзувукиле Макетука.

В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что «Большая двадцатка» является одной из главных международных платформ для ЮАР. Поэтому руководство его страны одобряет предложение американского президента Джо Байдена включить Африканский союз в состав G20 в качестве постоянного члена.

«Мы поддерживаем эту идею», – сказал посол.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка. Международное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
g20 ЮАР африканский союз
Военкоры ФАН
Лучшие в аду